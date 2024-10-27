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Дамоклов меч над Православием

Дамоклов меч над Православием

СЕРГЕЙ  ВАСИЛЬЕВ Православие душат с трех сторон. Западные сатанисты открыто насмехаются над христианским аскетизмом, демонстрируя гламурное сверхпотребление и распущенность, как образец заоблачно счастливой, крутой и единственно «правильной» жизни.

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Комментарии
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Eduard
А улыбки их фальщивые,
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11 час.
Eduard
В Прибалтике так улыбаются,а на уме:&quot;Когда вы нам Печорский район,Украину или Россию отдадите?&quot;.С какого это будуна мы им своё отдать должны?Купите!
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10 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
А почему автор совсем ни чего не пишет о том что Верхушка РПЦ увязла в роскоши, имеют огромный парк элитных авто, огромные квартиры в очень не дешовых домах по всей Москве, личные самолёты. Почему нашей [Российской РПЦ] даны эксклюзивные преференции со времен Б. Н. Ельцина на завоз в страну беспошлино элитного алкоголя и табачные изделий? Почему эти деньги не идут на строительство Храмов и Монастыре [всё это строит народ на свои пожертвования]? Народ всё это видит, он не слепой! Кто на эти вопросы нам ответит? Сама верхушка делает всё что бы народ от неё отвернулся!
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6 час.

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