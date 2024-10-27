Дамоклов меч над Православием

ИМ

Ильдус Мамлеев

А почему автор совсем ни чего не пишет о том что Верхушка РПЦ увязла в роскоши, имеют огромный парк элитных авто, огромные квартиры в очень не дешовых домах по всей Москве, личные самолёты. Почему нашей [Российской РПЦ] даны эксклюзивные преференции со времен Б. Н. Ельцина на завоз в страну беспошлино элитного алкоголя и табачные изделий? Почему эти деньги не идут на строительство Храмов и Монастыре [всё это строит народ на свои пожертвования]? Народ всё это видит, он не слепой! Кто на эти вопросы нам ответит? Сама верхушка делает всё что бы народ от неё отвернулся!