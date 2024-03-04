«Сити» хлопнул «МЮ», «Юве» уступил «Наполи», СКА сделал 1-1 в серии, ничья «Барсы», команда Щербаковой выиграла КПК и другие новости

КУАТ

«Байер» справился с «Кельном» (2:0) в гостях в 24-м туре Бундеслиги и за 10 туров до конца сезона опережает «Баварию» на 10 очков! Команда Хаби Алонсо не проигрывает 34 матча подряд – 30 побед и 4 ничьих.