«Сити» хлопнул «МЮ», «Юве» уступил «Наполи», СКА сделал 1-1 в серии, ничья «Барсы», команда Щербаковой выиграла КПК и другие новости

1. «Манчестер Сити» пропустил первым, но все равно уверенно победил «Манчестер Юнайтед» (3:1) в дерби в 27-м туре АПЛ, значительно превзойдя соперника по статистическим показателям.
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