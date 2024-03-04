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Не только о футболе

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«Сити» хлопнул «МЮ», «Юве» уступил «Наполи», СКА сделал 1-1 в серии, ничья «Барсы», команда Щербаковой выиграла КПК и другие новости

«Сити» хлопнул «МЮ», «Юве» уступил «Наполи», СКА сделал 1-1 в серии, ничья «Барсы», команда Щербаковой выиграла КПК и другие новости

1. «Манчестер Сити» пропустил первым, но все равно уверенно победил «Манчестер Юнайтед» (3:1) в дерби в 27-м туре АПЛ, значительно превзойдя соперника по статистическим показателям.

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КУАТ
«Байер» справился с «Кельном» (2:0) в гостях в 24-м туре Бундеслиги и за 10 туров до конца сезона опережает «Баварию» на 10 очков! Команда Хаби Алонсо не проигрывает 34 матча подряд – 30 побед и 4 ничьих.
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