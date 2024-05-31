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В Гагаузии пенсионеры и бюджетники уже во второй раз получили доплаты в размере 2000 леев

В Гагаузии пенсионеры и бюджетники уже во второй раз получили доплаты в размере 2000 леев

Жители Гагаузии, подавшие заявление на получение доплат в размере 2000 леев, во второй раз получили уведомление о начислении финансовых средств.

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