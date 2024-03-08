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«Давыдов – очень талантливый. Но никто в Европе не может себе позволить личного водителя в 17 лет». Экс-тренер юношеских сборных об отношении к молодым игрокам в России

Малышев работал в школах «Локомотива», «Чертаново» и академии имени Коноплева, сейчас является спортивным директором академии «Искра» из Хабаровска.

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