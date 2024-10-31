Минтранс предложил запретить езду на электросамокатах по тротуарам

Передвижение на электросамокатах по тротуарам планирует запретить с 2031 года министерство транспорта России, говорится в протоколе Минтранса по итогам очередного совещания министерств и депутатов на тему будущего регулирования для средств индивидуальной мобильности (СИМ) в стране, 31 октября написали «Известия».