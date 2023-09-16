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«В топ-5 интенсивность выше, но РПЛ все равно в десятке лучших лиг Европы. Сомневаюсь, что нужно ехать в Болгарию». Защитник «Крыльев» Зотов о словах Карпина

«В топ-5 интенсивность выше, но РПЛ все равно в десятке лучших лиг Европы. Сомневаюсь, что нужно ехать в Болгарию». Защитник «Крыльев» Зотов о словах Карпина

После товарищеского матча с Катаром главный тренер сборной России и «Ростова» сказал: «Уровень чемпионата упал, проблема с мотивацией есть.

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