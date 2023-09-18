Новый конфликт с Турцией. Эрдоган срывает крупнейший проект?

АС

Алексей Сафронов

Скорее всего, со стороны России, создание газового хаба в Турции, это очередной ложный шаг в сторону врага и, который, вскоре Путин прокомментирует так: "нас в очередной раз надули". А на самом деле: быть "обманутым" он рад по той причине, что очень спешит показать свои хотелки.