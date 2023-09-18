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Новый конфликт с Турцией. Эрдоган срывает крупнейший проект?

Новый конфликт с Турцией. Эрдоган срывает крупнейший проект?

В октябре 2022 года Владимир Путин предложил Реджепу Эрдогану создать в Турции газовый хаб, куда бы направлялось «голубое топливо» из России и затем реэкспортировалось в другие страны.

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Комментарии
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АС
Алексей Сафронов
Скорее всего, со стороны России, создание газового хаба в Турции, это очередной ложный шаг в сторону врага и, который, вскоре Путин прокомментирует так: &quot;нас в очередной раз надули&quot;. А на самом деле: быть &quot;обманутым&quot; он рад по той причине, что очень спешит показать свои хотелки.
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