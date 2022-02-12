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Эксперт оценил урон правительству ФРГ при отказе от «Северного потока-2»

Эксперт оценил урон правительству ФРГ при отказе от «Северного потока-2»

Репутационный и материальный урон Германии при ее отказе от запуска российского газопровода «Северный поток — 2» оценил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин, 12 февраля сообщает «Лента.

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