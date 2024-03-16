Более половины россиян считают, что у них есть лишний вес

Большинство россиян (61%) уверены, что у них есть лишний вес, из них 39% считают, что его немного. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» (входит в группу ВТБ) и компанией «Оzon Fresh».
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