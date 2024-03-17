Путин побеждает на выборах президента с рекордным результатом

После обработки 90,07% протоколов по итогам голосования на выборах президента России Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 87,20% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,28%, Владислав Даванков ("Новые люди") — 3,94%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,16%.
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