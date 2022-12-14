Банк «Открытие» повысил ставку по накопительному счету «Копилка». Повышенная ставка 8% годовых (вместо 7,5%) в первые два месяца действует для клиентов, у которых по состоянию на конец каждого дня (23:59 часов) по московскому времени в течение 90 календарных дней, предшествующих дате открытия счета, отсутствовали открытые в банке срочные вклады, а также банковские счета «Копилка» и/или «Моя копилка» и/или «Накопительный» в рублях РФ либо совокупный остаток по всем действовавшим на указанный момент договорам упомянутых продуктов был менее 50 000 рублей и применяется на сумму минимального остатка до 3 млн рублей, на сумму свыше начисляется ставка — 6,5% годовых.