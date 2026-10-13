В Октябрьском районе Самары готовят к открытию новый общественный сквер с арт-объектом, который уже вызвал споры в соцсетях и у представителей власти.
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