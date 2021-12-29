ASUS подтвердила производственный брак у плат ROG Maximus Z690 Hero и начала их отзыв

На днях сообщалось р серьёзных технических недостатках материнских плат ASUS ROG Maximus Z690 Hero. Владельцы этой модели через различные платформы жалуются на выгорающие транзисторы, сопровождая свои рассказы фотографиями в качестве доказательств.
На днях сообщалось р серьёзных технических недостатках материнских плат ASUS ROG Maximus Z690 Hero. Владельцы этой модели через различные платформы жалуются на выгорающие транзисторы, сопровождая свои рассказы фотографиями в качестве доказательств.
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