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ASUS подтвердила производственный брак у плат ROG Maximus Z690 Hero и начала их отзыв

ASUS подтвердила производственный брак у плат ROG Maximus Z690 Hero и начала их отзыв

На днях сообщалось р серьёзных технических недостатках материнских плат ASUS ROG Maximus Z690 Hero. Владельцы этой модели через различные платформы жалуются на выгорающие транзисторы, сопровождая свои рассказы фотографиями в качестве доказательств.

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