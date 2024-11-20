Откуда в России изначально взялись скинхеды и правда ли, что сейчас снова вернулись. Рассказываем

Хорошо бы, чтобы и с диаспорами и таборами власть смогла разобраться также эффективно. Опыт уже был, пора вспомнить.

vagas Karlito

Вот именно! Опыт был расправились с ними быстро, а ныне растят из молодняка мигрантов нечто подобное! Так что время терять нельзя! Но принцип борьбы некому обозначить значит проблема не признана!