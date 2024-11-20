Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Откуда в России изначально взялись скинхеды и правда ли, что сейчас снова вернулись. Рассказываем

Откуда в России изначально взялись скинхеды и правда ли, что сейчас снова вернулись. Рассказываем

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Конец 90-х. Занятие по географии.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Любят свой народ ПАТРИОТЫ.
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2 час.
Наталия
Хорошо бы, чтобы и с диаспорами и таборами власть смогла разобраться также эффективно. Опыт уже был, пора вспомнить.
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1 час.
vagas Karlito
Вот именно! Опыт был  расправились  с ними быстро, а ныне растят  из молодняка мигрантов нечто подобное! Так  что время терять нельзя! Но принцип  борьбы некому обозначить  значит проблема не признана!
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53 мин.

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