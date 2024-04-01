Борьба с мужскими изменами… 10 000 лет назад

Как вы думаете, что пылится на полках Франкфуртского музея естественной истории?Тот же вопрос задал Пауль Клаусманн, археолог, ответственный за каталогизацию архива, но некоторые из них не исследовались с 1939 года.
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