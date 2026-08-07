‼️🇺🇦🔥Армия России начала уничтожать логистические центры "Укрпочты" ▪️Сортировочный цех "Укрпочты" в Павлограде Днепропетровской области уничтожен "Бандеролью", сообщил гендиректор госкомпании Смелянский.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
‼️🇺🇦🔥Армия России начала уничтожать логистические центры "Укрпочты" ▪️Сортировочный цех "Укрпочты" в Павлограде Днепропетровской области уничтожен "Бандеролью", сообщил гендиректор госкомпании Смелянский.
Свежие комментарии