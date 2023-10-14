Экономист Сайкал: Россия и Саудовская Аравия вместе контролируют нефтяной рынок

Россия и Саудовская Аравия взяли под совместный контроль цены на нефть. О новом альянсе заявил профессор Австралийского национального университета Амин Сайкал в статье для австралийского журнала Strategist.
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