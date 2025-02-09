За рулем
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За рулем

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Сколько стоит такой кроссовер у нас и в Европе? Сравнили цены!

Сколько стоит такой кроссовер у нас и в Европе? Сравнили цены!

На европейском рынке обнаружился кроссовер бренда, принадлежащего Dongfeng, – источник публикует снимок рекламного баннера с изображением DFSK Glory 500, висящего на одной из улиц Рима.

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Комментарии
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Б
Боцман
Интересно, цены в большинстве у нас уже как в Европе. А пенсию считают по своему по российски. Те-же фрукты купленные за рубежом стоят также что для России, что для Европы. Вот только пенсия у нас почти в 10 раз меньше. Да и зарплаты желают быть больше. И при наших природных богатствах которые принадлежат отдельным господам а не народу.
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