Сколько стоит такой кроссовер у нас и в Европе? Сравнили цены!

Б

Боцман

Интересно, цены в большинстве у нас уже как в Европе. А пенсию считают по своему по российски. Те-же фрукты купленные за рубежом стоят также что для России, что для Европы. Вот только пенсия у нас почти в 10 раз меньше. Да и зарплаты желают быть больше. И при наших природных богатствах которые принадлежат отдельным господам а не народу.