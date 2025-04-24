Белый дом рассматривает снятие санкций с "Северного потока-2" в переговорах

В Белом доме обсуждают возможность снятия санкций с газопровода "Северный поток-2". Вопрос рассматривается как часть переговоров, связанных с ситуацией на Украине, сообщает Politico со ссылкой на осведомлённые источники.
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