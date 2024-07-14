Захарова прокомментировала слова Буданова о покушении на Путина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова руководителя Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о покушениях на президента России Владимира Путина.
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