ФСБ задержала в Луганске участника покушения на экс-полковника СБУ

По версии следствия, подозреваемый отвечал за покупку взрывчатых веществВ Луганске задержали гражданина Украины, который подозревается в подготовке покушения на бывшего полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова.
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