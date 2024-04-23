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ФСБ задержала в Луганске участника покушения на экс-полковника СБУ

ФСБ задержала в Луганске участника покушения на экс-полковника СБУ

По версии следствия, подозреваемый отвечал за покупку взрывчатых веществВ Луганске задержали гражданина Украины, который подозревается в подготовке покушения на бывшего полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова.

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