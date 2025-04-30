🌡️🌤️☔🥶Прогноз погоды 0️⃣1️⃣ мая. В отдельных районах небольшой ☔ дождь. Ночью и утром местами 🌫️ туман.
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🌡️🌤️☔🥶Прогноз погоды 0️⃣1️⃣ мая. В отдельных районах небольшой ☔ дождь. Ночью и утром местами 🌫️ туман.