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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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В Бобруйском ЦСМС будет проведен правовой приём граждан.

В Бобруйском ЦСМС будет проведен правовой приём граждан.

ВНИМАНИЕ!!!В 11.00 27.02.2025 в актовом зале Бобруйского ЦСМС состоится правовое просвещение на тему: ´Расторжение срочного трудового договора по требованию работника при наличии уважительных причин: правовые аспекты и судебная практика´Докладчик: главный правовой инспектор труда Профсоюза ´БЕЛПРОФМАШ´Ципко Иван ЧеславовичС 11.

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