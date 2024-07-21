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"Нам не место в НАТО": Французы попросились на выход

"Нам не место в НАТО": Французы попросились на выход

Основатель левой партии "Непокорившаяся Франция" Меланшон призвал выйти из Североатлантического альянсаФранции пора выйти из НАТО.

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