Постпред Ульянов: заявления США и ЕС по Украине не выведут Россию из равновесия

Глава постпредства Российской Федерации в австрийской столице Михаил Ульянов проинформировал о том, как Москва реагирует на речи официальных лиц Соединённых Штатов Америки и Европейского Союза по поводу бушующего на украинской территории противостояния.
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