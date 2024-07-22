Носки вместе – белье врозь!

Смотрю я на Таню и завидую ей белой завистью. Как может один человек без моторчика в известном месте управляться с детьми-погодками, держать дом в чистоте, почти всегда улыбаться и за собой следить? Позвонишь ей или в гости заскочишь, а у них красота неземная да благолепие с плюшками, и мать семейства пасьянсы раскладывает на компе.