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Носки вместе – белье врозь!

Носки вместе – белье врозь!

Смотрю я на Таню и завидую ей белой завистью. Как может один человек без моторчика в известном месте управляться с детьми-погодками, держать дом в чистоте, почти всегда улыбаться и за собой следить? Позвонишь ей или в гости заскочишь, а у них красота неземная да благолепие с плюшками, и мать семейства пасьянсы раскладывает на компе.

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