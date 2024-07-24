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Владельцам пикапов в России пересчитают утилизационный сбор

Владельцы пикапов могут рассчитывать на пересмотр утильсбора. В настоящее время, если автомобиль классифицируется как грузовой, сумма утильсбора составляет 100 тысяч рублей, а если как легковой — 1,6 миллиона рублей.

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