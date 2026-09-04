36-летняя дочь Любови Успенской выходит замуж за 22-летнего искусствоведа

В личной жизни Татьяны Плаксиной наступил счастливый период. Единственная дочь Любови Успенской уже около восьми месяцев встречается с молодым искусствоведом Артемом Москвиным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Александр Лукашен...
- Александр Лукашен...
- Владелец «Инвитро...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым