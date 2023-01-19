Белый дом оскорбило сравнение Лавровым политики США с действиями Гитлера

Глава МИД РФ заявил о стремлении Вашингтона «решить «русский вопрос»Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что шаги США по созданию коалиции против России сравнимы с действиями Адольфа Гитлера и направлены на окончательное решение «русского вопроса».