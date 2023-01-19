Daily Storm

575 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Артур Муселимян
    Сучка притворяется. Всё эта тварь понимает, за что.«Я в легком недоу...
  • Вася Сдерибаса
    Хасид Каломойский финансировал массовое одесское убийство Русских и, насколько помню, даже не извинился.  Санкции про...«Он еще может вер...
  • Михаил Федотов
    Есть Санкт Петербург с Ленинградской областью, пусть будет Сталинград с Волгоградской областью.Политики и деятел...

Белый дом оскорбило сравнение Лавровым политики США с действиями Гитлера

Белый дом оскорбило сравнение Лавровым политики США с действиями Гитлера

Глава МИД РФ заявил о стремлении Вашингтона «решить «русский вопрос»Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что шаги США по созданию коалиции против России сравнимы с действиями Адольфа Гитлера и направлены на окончательное решение «русского вопроса».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх