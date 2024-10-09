Ганчев рассказал о продвижении ВС России на купянском направлении

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Российские войска активно наступают под Купянском по направлению к реке Оскол. О продвижении Вооруженных сил России рассказал в беседе с РИА Новости глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.