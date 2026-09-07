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Воронежские новости

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«Воронежские новости» заняли 4 место среди самых посещаемых СМИ региона

«Воронежские новости» заняли 4 место среди самых посещаемых СМИ региона

Ассоциация новостных сайтов совместно с «Дзен» и Mediascope опубликовала рейтинг посещаемости электронных СМИ Воронежа за неделю с 31 августа по 4 сентября.

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