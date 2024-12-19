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Новости Омска

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🔴С 20 декабря подорожает проезд в маршрутках, обслуживаемых членами СРО «Омские

🔴С 20 декабря подорожает проезд в маршрутках, обслуживаемых членами СРО «Омские перевозчики» и работающих на нерегулируемых тарифах (это более 30 маршрутов, их полный список можно посмотреть здесь).

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