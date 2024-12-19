🔴С 20 декабря подорожает проезд в маршрутках, обслуживаемых членами СРО «Омские перевозчики» и работающих на нерегулируемых тарифах (это более 30 маршрутов, их полный список можно посмотреть здесь).
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🔴С 20 декабря подорожает проезд в маршрутках, обслуживаемых членами СРО «Омские перевозчики» и работающих на нерегулируемых тарифах (это более 30 маршрутов, их полный список можно посмотреть здесь).