Haval F7 второго поколения готов к выходу на российский рынок[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В 2019 году среднеразмерный кроссовер F7 стал первой моделью, выпуск которой был налажен на тульском заводе компании Haval.
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