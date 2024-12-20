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Царьград

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Рогов: Для украинской группировки в Курахово начался обратный отсчет

Рогов: Для украинской группировки в Курахово начался обратный отсчет

Дни украинской армии в Курахово сочтены, об этом заявил Рогов.Владимир Рогов, возглавляющий комиссию по вопросам суверенитета при Общественной палате России, выразил уверенность в том, что дни ВСУ в Курахово сочтены.

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