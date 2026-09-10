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Расходы на лечение двоих детей стали предметом судебного спора в Мангистау

Расходы на лечение двоих детей стали предметом судебного спора в Мангистау

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Мангистауской области рассмотрели гражданское дело о взыскании дополнительных расходов на лечение и реабилитацию двух несовершеннолетних детей, передает inAktau.

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