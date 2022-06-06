Военное обозрение

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Самураи возрождают палубную авиацию

Самураи возрождают палубную авиацию

Началась модернизация второго вертолетоносца «Кага». Теперь уже полное переоборудование в легкий авианосец, что, в общем-то, предполагалось изначально, поскольку его позиционирование как вертолетоносца ПЛО или десантного, мягко говоря, не вызывало доверия, так как сама концепция крейсера-вертолетоносца ПЛО или просто переделка обычного крейсера в … .

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