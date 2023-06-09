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  • Давид Смолянский
    Что значит как справляются!? :) С помощью рук! :) Есть и др. способы, как без рук, так и без женщин! :) Рекомендации ...Секс и мастурбаци...
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    Я не специалист и не автор статьи, а лишь скопировал её.Древнегреческие вазы
  • кира божевольная
    всем доброго дня! не могли бы вы помочь с расшифровкой символов и мотивов на этой вазе?Древнегреческие вазы

"Без госпереворота в 2014 Украина жила бы в мире". "Война американского доллара" (2 статьи)

"Без госпереворота в 2014 Украина жила бы в мире". "Война американского доллара" (2 статьи)

«Без госпереворота в 2014 Украина жила бы в мире» Интервью Олега Ю. Нестеренко, председателя Европейского Торгово-Промышленного Центра французскому изданию L’Eclaireur des Alpes, Франция, Париж.

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