«Без госпереворота в 2014 Украина жила бы в мире» Интервью Олега Ю. Нестеренко, председателя Европейского Торгово-Промышленного Центра французскому изданию L’Eclaireur des Alpes, Франция, Париж.
Популярные статьи
- Лукашенко: Наша ошибка, что мы не решили украинский вопрос в 2014–2015 годах (2 статьи)
- Байден упал: стоит ли смеяться. Зачем Россия маневрирует между Ираном, Арменией и Азербайджаном (2 статьи)
- Киевский режим должен быть уничтожен! Пророческие слова Собчака. Китай ждет скорейшего завершения СВО на условиях России (4 статьи)
Свежие комментарии