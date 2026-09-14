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Губернатор Нижегородской области Никитин о новой арене «Торпедо»: «Мы с Ларионовым мечтали сыграть с «Детройтом», думаю, когда-нибудь такой миг настанет»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что в будущем хотел бы провести матч между «Торпедо» и «Детройтом» в Нижнем Новгороде.

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