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Царьград

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Ядовитая четвёрка: Эти фрукты называют самыми вредными. Особенно для тех, кому за 60

Ядовитая четвёрка: Эти фрукты называют самыми вредными. Особенно для тех, кому за 60

Врачи предупреждают: фрукты могут быть не только полезными, но и вредными. Особенно для тех, кому уже исполнилось 60 лет.

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