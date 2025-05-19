Ветеран чеченской войны два года выживал на Украине без денег. Он смог вернуться, но теперь вынужден бороться за свою пенсию

Российский ветеран чеченской войны Александр Волошин (настоящие имя и фамилия героя изменены) с началом спецоперации попал в беду на Украине — мужчина застрял в Сумской области с тяжело больной матерью и не мог вернуться в Россию.
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