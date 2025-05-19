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Ветеран чеченской войны два года выживал на Украине без денег. Он смог вернуться, но теперь вынужден бороться за свою пенсию

Ветеран чеченской войны два года выживал на Украине без денег. Он смог вернуться, но теперь вынужден бороться за свою пенсию

Российский ветеран чеченской войны Александр Волошин (настоящие имя и фамилия героя изменены) с началом спецоперации попал в беду на Украине — мужчина застрял в Сумской области с тяжело больной матерью и не мог вернуться в Россию.

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