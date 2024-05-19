Зеленая «бомба»: мой любимый способ заготовки зелени

Самый простой способ заготовки зелени, которым должна воспользоваться каждая хозяйка. Зелень можно хранить в виде соуса в баночках, либо заморозить кубиками, которые будет очень удобно использовать при приготовлении супов и горячих блюд.
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