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Зеленая «бомба»: мой любимый способ заготовки зелени

Зеленая «бомба»: мой любимый способ заготовки зелени

Самый простой способ заготовки зелени, которым должна воспользоваться каждая хозяйка. Зелень можно хранить в виде соуса в баночках, либо заморозить кубиками, которые будет очень удобно использовать при приготовлении супов и горячих блюд.

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