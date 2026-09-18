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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Луис Энрике: «Золотой мяч» заслужил игрок «ПСЖ» – неважно кто. Мы рады, что у нас 10 игроков попали в топ-30, но почему Дуэ там нет?»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике считает, что «Золотой мяч» должен выиграть игрок парижан.  Из игроков «ПСЖ» на награду номинированы  Усман Дембеле , Ашраф Хакими ,  Хвича Кварацхелия ,  Маркиньос , Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Вильян Пачо, Фабиан Руис, Ферран Торрес и Витинья.

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