Луис Энрике: «Золотой мяч» заслужил игрок «ПСЖ» – неважно кто. Мы рады, что у нас 10 игроков попали в топ-30, но почему Дуэ там нет?»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике считает, что «Золотой мяч» должен выиграть игрок парижан. Из игроков «ПСЖ» на награду номинированы Усман Дембеле , Ашраф Хакими , Хвича Кварацхелия , Маркиньос , Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Вильян Пачо, Фабиан Руис, Ферран Торрес и Витинья.
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