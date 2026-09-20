Джетлаг у детей: чем опасна смена часовых поясов и как помочь адаптироваться

Смена часовых поясов во время перелета нарушает биологические ритмы и у взрослых, и у детей. Такое состояние называют джетлагом.
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