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Набор в вузы скорректируют под приоритеты государства

Набор в вузы скорректируют под приоритеты государства

@ Валерий Шарифулин/ТАСС Tекст: Андрей Резчиков Депутаты приняли закон о государственном распределении платных мест в вузах.

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Комментарии
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с1
са 1
Опять правильные вроде хотелки. Только человек с гуманитарной ориентацией и отвращением к математике хорошим инженером не станет даже если закрыть половину или 2/3 гуманитарных факультетов. На последних только конкурс вырастит до небес и хороший навар будет в интернет-образовании. А чтобы врачей, учителей и инженеров было с избытком, им деньги платить надо такие, чтобы не только на физическое выживание хватало. Тогда будет конкурсный отбор и в специальность потянутся не только бездари, лентяи и неучи, которые идут в вуз от армии или работают потом ради денег где попало. Эти азы рыночной экономики работают и в образовании тоже...
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