Набор в вузы скорректируют под приоритеты государства

с1

са 1

Опять правильные вроде хотелки. Только человек с гуманитарной ориентацией и отвращением к математике хорошим инженером не станет даже если закрыть половину или 2/3 гуманитарных факультетов. На последних только конкурс вырастит до небес и хороший навар будет в интернет-образовании. А чтобы врачей, учителей и инженеров было с избытком, им деньги платить надо такие, чтобы не только на физическое выживание хватало. Тогда будет конкурсный отбор и в специальность потянутся не только бездари, лентяи и неучи, которые идут в вуз от армии или работают потом ради денег где попало. Эти азы рыночной экономики работают и в образовании тоже...