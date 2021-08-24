Татьяна Догилева рассказала, как ее выгнали из театра

Актриса Татьяна Догилева призналась, что это был подлый поступок. Артистка в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ назвала настоящие причины своего ухода из Театра имени Ермоловой, который возглавляет уже почти десять лет Олег Меньшиков.
Актриса Татьяна Догилева призналась, что это был подлый поступок. Артистка в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ назвала настоящие причины своего ухода из Театра имени Ермоловой, который возглавляет уже почти десять лет Олег Меньшиков.
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