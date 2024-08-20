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Байден заявил, что Харрис «никогда не склонится перед Путиным»

Байден заявил, что Харрис «никогда не склонится перед Путиным»

Президент США Джо Байден заявил, что вице-президент и кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис в случае победы «никогда не склонится» перед российским лидером Владимиром Путиным.

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Комментарии
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Eduard
О! Ужеза сучку Харрис отвесает.Любят на Западе за других отвечать и лезтт в чужие страны со своими идиотскими советами.Решили демонизирывать Трампа,а сами на Украине войну развязали ,оббирают американский народ у которого и так 35 триллионов долгов.Делает старый дурак это и прежняя команда Обамы.Напоминаю,Обама этата сволочь которой Шнобелевский комитет дал премию&quot;Мира&quot; за 2 начатые им войны,а тот без совести его забрал.Сападный мир это обчество воров и лжецов.Живут за счет рекламы в которой нищета не показана!
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17 час.
Eduard
Зато&quot;Бидон&quot; на трапах постоянно &quot;кланяется&quot;!
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17 час.

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