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Sony выпустит в повторный кинопрокат все фильмы о Человеке-Пауке в честь 100-лет...

Sony выпустит в повторный кинопрокат все фильмы о Человеке-Пауке в честь 100-лет...

Sony выпустит в повторный кинопрокат все фильмы о Человеке-Пауке в честь 100-летнего юбилея студии Columbia PicturesИздание Cinemark сообщает о том, что в этом году, в честь празднования 100-летнего юбилея студии Columbia Pictures, компания Sony планирует выпустить в повторный кинопрокат все фильмы о Человеке-Пауке, а именно: трилогию с Тоби Магуайром, дилогию… источник.

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