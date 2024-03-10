Sony выпустит в повторный кинопрокат все фильмы о Человеке-Пауке в честь 100-лет...

Sony выпустит в повторный кинопрокат все фильмы о Человеке-Пауке в честь 100-летнего юбилея студии Columbia PicturesИздание Cinemark сообщает о том, что в этом году, в честь празднования 100-летнего юбилея студии Columbia Pictures, компания Sony планирует выпустить в повторный кинопрокат все фильмы о Человеке-Пауке, а именно: трилогию с Тоби Магуайром, дилогию… источник.