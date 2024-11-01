🧑⚖️ В Джанкое суд приговорил мужчину к 14 годам колонии за попытку убить военнослужащего В сентябре 2023 года 62-летний Вячеслав Пискунов вступил в сговор с сотрудниками СБУ.
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🧑⚖️ В Джанкое суд приговорил мужчину к 14 годам колонии за попытку убить военнослужащего В сентябре 2023 года 62-летний Вячеслав Пискунов вступил в сговор с сотрудниками СБУ.