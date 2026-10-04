Путин поздравил военнослужащих с Днем Космических войск России

Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем Космических войск, отметив важность ракетно-космического «щита» страны.
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