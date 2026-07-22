Царьград
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Царьград

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"Царьград" раскрыл информацию о семье доцента Михаила Турченко

"Царьград" раскрыл информацию о семье доцента Михаила Турченко

Михаил Турченко, бывший доцент из Санкт-Петербурга, оказался в центре скандала. "Царьград" сообщает, что его родители имеют противоположные взгляды: мать поддерживает Специальную военную операцию, а отец - ветеран.

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